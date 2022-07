Offerte Amazon: Apple AirPods 2a generazione in super sconto

Le offerte Amazon oggi ci portano gli Apple AirPods ad un prezzo fantastico grazie ad un super sconto. Queste cuffie wireless, molto comode e facili da collegare, ora sono acquistabile con ben 50€ di sconto. Gli Apple AirPods di 2a generazione sono disponibili venduti e spediti da Amazon a soli 99,99€, un prezzo davvero molto basso e vantaggioso. Lo sconto è del 32%, rispetto ai 149€ di partenza, portando a tutti gli effetti questi auricolari wireless sotto i 100€.

Gli Apple AirPods sono degli auricolari wireless molto comodi e funzionali: venduti in taglia unica, si collega al proprio dispositivo Apple in pochi passi e permettono di sfruttare una serie di funzioni interessanti, grazie alla compatibilità con Siri. La custodia di ricarica inoltre, che funge da contenitore e da ricarica per le due cuffie, permette agli AirPods di avere un'autonomia di 24 ore.

Apple AirPods 2a generazione

