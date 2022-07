Offerte Amazon: Controller Wireless Nintendo Switch PowerA in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi mettono in evidenza il controller Wireless di PowerA per Nintendo Switch, disponibile in forte sconto. L'offerta in questione è per il prodotto venduto e spedito da Amazon, ma è valida solo su una tipologia di colore. Il Controller Wireless PowerA per Nintendo Switch, nella colorazione Fusion Pro Nero, è disponibile a soli 50,54€, uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 69,98€.

Il dispositivo in questione è un controller mappabile con quattro paddle posteriori, due frontalini magnetici intercambiabili (bianco e nero) e degli anelli anti-attrito incorporati. Già dotato di funzioni aggiuntive rispetto agli altri controller, con questo sconto diventa anche più conveniente.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Controller Wireless PowerA per Nintendo Switch

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.