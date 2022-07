The Last of Us Parte 1: data di inizio del preload svelata dal database PlayStation

PlayStation Game Size ha svelato la data dell'inizio del preload di The Last of Us Parte 1 per PS5. Coloro che hanno preacquistato la versione digitale del remake potranno iniziare a scaricare i file di gioco a partire dal 26 agosto, ovvero una settimana esatta prima del lancio.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Game Size è un account Twitter che monitora attentamente le variazioni del database PlayStation. Più volte in passato ha svelato in anticipo e con precisione date di uscita, di preload e dimensioni delle versioni digitali dei giochi in arrivo su PlayStation Store, dunque possiamo ritenerla una fonte molto affidabile.

Come riportato in una notizia precedente, le dimensioni di The Last of Us Parte 1 sono di poco meno di 80GB, quasi il doppio se confrontate con la remaster dell'originale uscita su PS4 nel lontano 2014.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre 2022. In attesa di conoscere nuovi dettagli sui cambiamenti apportati nel remake da parte di Naughty Dog, sono state svelate le funzionalità introdotte grazie al Dualsense e sono stati promessi tempi di caricamento impercettibili grazie all'SSD della console ammiraglia di Sony.