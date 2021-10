Offerte Amazon: Carte Amiibo di Animal Crossing New Horizons in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set di Carte Amiibo di Animal Crossing New Horizons + Sanrio. Lo sconto segnalato è di 5.40€, ovvero il 36%.

Offerta Amazon Carte Amiibo Animal Crossing: New Horizons + Sanrio € 14,99 € 9,59 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 14.99€, ma da mesi queste Carte Amiibo di Animal Crossing New Horizons vengono messe in offerta, con variazioni di prezzo ogni pochi giorni. Quello attuale è però lo sconto migliore mai apparso.

Questo set di Carte Amiibo di Animal Crossing è stato creato per New Leaf ed è infatti compatibile anche con il gioco Nintendo 3DS (tramite New Nintendo 3DS o tramite il NFC Reader di Nintendo). Tutti i contenuti, però, sono compatibili anche con Animal Crossing New Horizon per Nintendo Switch. Questo pacchetto include sei carte che raffigurano i personaggi di Toby, Marty, Rilla, Étoile, Chelsea e Chai e sbloccano in-game contenuti estetici dedicati (accessori, vestiti, mobili, personaggi...).

Carte Amiibo di Animal Crossing

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.