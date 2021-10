Xbox Store: tanti sconti sui giochi Xbox Series X|S e Xbox One questa settimana

Microsoft ha lanciato la nuova iniziativa promozionale per questa settimana, con sconti su tanti giochi Xbox Series X|S e Xbox One attraverso Deals with Gold e Spotlight Sale, che comprendono titoli anche molto interessanti in promozione da oggi fino al 18 ottobre 2021.

Per l'elenco completo, come al solito, vi rimandiamo a questo indirizzo al blog ufficiale di Larry "Major Nelson" Hryb, responsabile dell'iniziativa per Microsoft, che riporta anche tutti i rispettivi link ai vari giochi su Xbox Store, ma qui sotto facciamo una selezione di giochi particolarmente interessanti che possono essere acquistati con sconti notevoli.

Tra questi, destano particolare interesse Metro Exodus a 8,99 euro e Red Dead Redemption 2 a 25 euro. Vediamo dunque alcuni dei giochi Xbox Series X|S e Xbox One a sconto interessanti: