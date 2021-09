Offerte Amazon: Echo Show 5 (2° generazione 2021) in sconto, schermo intelligente con Alexa

Il 28 settembre 2021 è stato presentato il nuovo Echo Show 15. Se siete però in cerca di qualcosa di più rodato e di meno costoso, le offerte Amazon propongono un Echo Show 5 (2° generazione, modello del 2021) in sconto a -25€, ovvero il 29%.

L'Echo Show 15 è attualmente in sconto a un buon prezzo, ma non si tratta del suo minimo storico. A inizio settembre è stato disponibile a qualche euro in meno rispetto al prezzo attuale, ma l'offerta Amazon odierna è comunque interessante, soprattutto se gli annunci di ieri sera vi hanno incuriosito e volete finalmente provare questo tipo di prodotto senza investire grandi cifre.

Passando ai dati tecnici, l'Eco Show 5 di 2° generazione è uno schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP. Potete impostare sveglie e timer, controllare il calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata con la telecamera da 2 MP e godervi musica e serie TV in streaming, usando solo la voce. Potete vedere cosa succede in casa mentre non ci siete grazie alla telecamera integrata e controllare i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce. Supporta le app principali, come Amazon Music, Spotify, Apple Music, Prime Video, Netflix, Sky TG24, Amazon Photo e non solo. Potete disattivare microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante.

