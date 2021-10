Offerte Amazon: Fire TV Stick, tanti modelli in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare vari modelli di Fire TV Stick in sconto. Vediamo tutti i dettagli.

I modelli di Fire TV Stick in sconto sono:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa - 19.99€

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa - 24.99€

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione - 39.99€

Fire TV Cube - 89.99€

Le offerte sui vari modelli di Amazon Fire TV sono cicliche: si tratta di prezzi offerti in modo più o meno regolare. Se siete in cerca di un Fire TV, si tratta del momento giusto per acquistarlo, visto che Amazon tende a non proporli a prezzi inferiori a quello odierno: non ci aspettiamo offerte migliori sull'immediato.

Tutti i Fire TV permettono di guardare in streaming sul proprio televisore serie TV e programmi tramite molteplici app, come Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri. I modelli Stick e Stick Lite permettono di vedere a una risoluzione massima di 1080p, mentre Stick 4K Ultra HD e Cube permettono di vedere in 4K, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Il supporto ad Alexa permette di usare i controlli vocali.

