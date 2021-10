Offerte Amazon: Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W con Game Mode in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W con Game Mode. Lo sconto segnalato equivale a 59€, ovvero il 42%.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 139€, ma il prezzo effettivo è di norma inferiore. Ci sono regolari offerte su questa Soundbar e spesso è disponibile a 89€. Quella odierna è però l'offerta più bassa mai apparsa sulla piattaforma, anche se non è la prima volta che viene proposta. Negli ultimi giorni il prezzo era risalito, ma in precedenza questo prodotto era già disponibile a questo prezzo. Potrebbe essere l'occasione giusta di acquistarlo prima di un altro aumento di prezzo. È venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, la Samsung Soundbar HW-T420/ZF da 150W è una soundbar della serie t, da 150w, con 2.1 canali e 3 speaker. La soundbar analizza automaticamente le fonti sonore per ottimizzare la traccia audio in base al contenuto, inoltre espande il suono lateralmente e verticalmente per garantirti effetti surround coinvolgenti. Dispone anche di una game mode, un'impostazione specifica per potenziare gli effetti sonori della tua console.

