Offerte Amazon: Horizon: Forbidden West per PS5 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Horizon Forbidden West. Lo sconto segnalato è di 33€, ovvero del 41%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Horizon Forbidden West è 80.99€. Lo sconto attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è solo di un euro e poco più. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Horizon Forbidden West ci mette nei panni di Aloy, dopo le avventure di Zero Dawn e del DLC The Frozen Wilds. L'eroina viaggia verso occidente nelle regioni di San Francisco e Las Vegas. In questo nuovo capitolo viene proposto un sistema di combattimento corpo a corpo ampliato e migliorato, nuove tipologie di armi e armature, tante nuove macchine e un mondo ancora più grande e denso di cose da fare.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Aloy avrà dalla propria vari alleati in Horizon Forbidden West

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.