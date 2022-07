Offerte Amazon: leva di cambio Logitech Driving Force in super sconto

Le offerte Amazon oggi ci portano una componente necessaria per la perfetta postazione di guida: si tratta della leva di cambio Logitech Driving Force, in forte sconto. Il prodotto, aggiunto a uno dei volanti Logitech, permette di cambiare le marce tramite il dispositivo. La Leva di Cambio Logitech Driving Force è venduta a 33,23€, quasi metà prezzo in confronto a quello originale. Ricordiamo che è un dispositivo accessorio da aggiungere ad uno dei volanti Logitech.

Questa leva di cambio Logitech Driving Force è compatibile con i volanti Logitech G29, G920 e G923: basterà infatti collegarla al dispositivo principale e verrà riconosciuta in automatico. In questo modo, potrete scegliere di cambiare marce non solo con le levette poste dietro al volante stesso, ma anche con questa leva del cambio davvero di ottima manifattura.

Leva Cambio Logitech Driving Force

