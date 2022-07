Offerte Amazon Prime Day: tastiera Apple Magic Keyboard in forte sconto

Grazie alle offerte Amazon per il Prime Day è possibile acquistare l'Apple Magic Keyboard a un prezzo leggermente scontato, con la tastiera targata Apple pronta a farsi apprezzare dai fan che può essere quindi ottenuta in maniera conveniente. Parliamo dell'Apple Magic Keyboard ufficiale del colosso di Cupertino che al contrario del suo prezzo originario offre quest'oggi, per le offerte Amazon dedicate al Prime Day, una riduzione del prezzo totale che ammonta al 30%, e permette quindi di pagare solamente 75,99€ al fine di mettere mano sul prodotto.

La comodissima tastiera in questione, pensata nello specifico per quel che concerne gli ambiti lavorativi, include una batteria integrata, con un cavo che va da USB di tipo C a Lightning già incluso nella confezione e utile per la ricarica del dispositivo, seppur si abbia modo di utilizzare l'Apple Magic Keyboard in questione per un mese prima di doverla caricare.

Apple Magic Keyboard

