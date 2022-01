Offerte Amazon: mouse da gaming economico, sconto sull'OMEN Vector

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse da gaming economico, un OMEN Vector. Lo sconto segnalato è di 20.01€, ovvero del 40%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo mouse è 49.99€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, non superava i 35€. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre, visto che lo scorso luglio era stato proposto a 24.99€, ma da allora non è praticamente mai stato messo in sconto, quindi il prezzo odierno è il migliore da tempo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo mouse da gaming si connette tramite USB. Dispone di 6 tasti programmabili e il DPI è fino a 16.000. I led che illuminano il device sono personalizzabili, fino a 16.8 milioni di colori. Le dimensioni sono 12.81 x 7.45 x 4.17 cm. Il mouse supporta HP OMEN Command Center.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Gaming OMEN Vector Mouse

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.