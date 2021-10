Offerte Amazon: Outriders per PS5, PS4 e Xbox in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Outriders per PS4, PS5 e Xbox al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Lo sconto segnalato è di 35.01€.

Offerta Amazon Outriders - Day One Edition - PlayStation 5 € 74,99 € 39,98 Vedi

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per la copia PS5 di Outriders è di 74.99€. Il gioco, in realtà, è calato di prezzo in modo regolare nell'arco dei mesi dopo l'uscita. Nel corso dell'estate variava tra i 50 e i 60 euro, mentre ultimamente si era avvicinato ai 40 euro. Ora viene proposto al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Outriders è uno sparatutto loot-based. Il gioco, ricordiamo, è disponibile sia in versione Xbox che in versione PC su Game Pass. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che si tratta di "un TPS onesto e longevo come pochi, contornato da una piccola serie di eccellenti trovate e che fa dell'aggressività la sua scuola di vita. La verità è che consigliarvi a scatola chiusa Outriders per questo motivo sarebbe sbagliato, perché come abbiamo ripetuto più volte è schizofrenico, poco curato e anche ripetitivo allo sfinimento. Il voto che leggete è infatti una media tra il reale valore della realizzazione e il divertimento generato."

