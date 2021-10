Razer Kraken V3: la nuova evoluzione delle celebri cuffie da gioco Razer

Durante la RazerCon, Razer ha annunciato diverse novità tra cui la mascherina RBG Zephyr, soluzioni di raffreddamento di fascia alta e la serie di alimentatori Katana, ma non si è dimenticata delle periferiche con le nuove cuffie da gioco Razer Kraken V3, in arrivo entro la fine dell'ultimo trimestre del 2021 ed eredi di una delle serie di prodotti più apprezzate della compagnia.

La nuova serie di cuffie Razer parte dalle Razer Kraken V3 base, cablate con connettività USB-A, che equipaggiano lo stesso design dei modelli superiori, incluso il microfono a cardioide staccabile, e lo stesso hardware sonoro migliorato. Montano quindi driver Razer TriForce da 50 millimetri, già utilizzati nelle cuffie BlackShark V2, e supportano l'audio spaziale THX, aggiungendoci una vistosa illuminazione personalizzabile Chroma RGB. Il tutto a un prezzo consigliato di 99.99 dollari.

Il modello superiore si chiama Razer Kraken V3 HyperSense ed è identico al precedente, ma all'interno nasconde attuatori aptici L5 con tecnologia Lofelt Wave che portano il prezzo a 129.99 dollari ma promettono di tradurre la vibrazione in suono, garantendo maggiore corposità e profondità ai bassi. Inoltre comprendono anche un tasto per spegnere al volo la tecnologia quando nel caso in cui la si ritenga superflua o non si adatti al contenuto riprodotto dall'utente.

Le Razer Kraken V3 Pro combinano wireless, attuatori aptici e materiali premium

Il terzo modello, le Razer Kraken V3 Pro, aggiungono al pacchetto precedente la connettività wireless con dongle compatibile con PC, PlayStation e Nintendo Switch. Possono inoltre essere utilizzate via cavo grazie al jack da 3.5 mm e si caricano con un cavo USB-C. Infine il microfono diventa super-cardioide e i materiali utilizzati sono di qualità superiore, compresa la copertura di archetto e padiglioni rivestiti che passa dal tessuto alla simil pelle. Ma tutto questo ha ovviamente un prezzo che arriva a 199.99 dollari.