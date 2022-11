Offerte Amazon: Persona 5 Royal per Switch in sconto al minimo storico per il Black Friday 2022

Le offerte di Amazon Italia del Black Friday 2022 continuano anche dopo il vero Venerdì Nero e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare vari prodotti in promozione a prezzi interessanti. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per Persona 5 Royal in versione Switch. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Con l'aggiunta di Persona 5 Royal alla sua libreria - e a breve anche di Persona 3 FES e Persona 4 Golden - Nintendo Switch diventa sempre di più la console di riferimento per gli appassionati di GDR nipponici. La conversione del capolavoro targato Atlus è riuscita molto bene, e il gioco mantiene tutte le sue caratteristiche originali, dalla storia significativa al cast memorabile, passando per uno stile affilato e coloratissimo, un gameplay solido e versatile, una colonna sonora che definire strepitosa sarebbe un eufemismo. Confermiamo quindi il voto che gli abbiamo assegnato prima nel 2017 e poi nel 2020: Persona 5 Royal resta un GDR imprescindibile ancora oggi."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.