Offerte Amazon Prime Day: Battlefield 2042 per PS5 e PC in super sconto

Le offerte di Amazon dedicate al Prime Day permettono di acquistare Battlefield 2042 per PC e per PlayStation 5 a dei prezzi che risultano particolarmente scontati, e permettono quindi di mettere mano con poco al nuovo titolo di guerra di EA e DICE. Battlefield 2042 si presenta in sconto su Amazon per 19,99€ parlando della versione PC, la quale include un codice nella scatola e ha subito una riduzione del prezzo del 67%. Per quel che concerne quella PlayStation 5, si parla di 25,99€, con uno sconto del 68%.

Battlefield 2042 è un titolo dallo stampo futuristico che mette i giocatori in mezzo a battaglie di ogni tipo, che nonostante alcuni problemi presentati al day one è stato ora aggiornato con molti contenuti e fix, e continua a venire supportato dagli autori.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.