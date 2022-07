Offerte Amazon Prime Day: Halo Infinite per Xbox in super sconto

Grazie alle offerte di Amazon per quel che riguarda il Prime Day è possibile mettere mano su Halo Infinite per Xbox Series X/S e Xbox One a un prezzo che risulta decisamente scontato a solamente qualche mese da quando il titolo è stato rilasciato. Halo Infinite può venire acquistato per 19,99€ con una riduzione del prezzo che raggiunge addirittura il 71%, e permette quindi agli utenti di mettere mano sull'opera sparatutto in prima persona in maniera conveniente.

Halo Infinite permette agli utenti di vivere le nuove avventure di Master Chief con dei contenuti particolarmente evoluti rispetto a quanto visto con il brand in questione fino a questo momento, grazie anche a delle aree maggiormente aperte.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Halo Infinite

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.