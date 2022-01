Offerte Amazon: processore AMD 7 5800X in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un processore AMD Ryzen 7 5800 X. Lo sconto segnalato è del 20%, ovvero un risparmio di 85.96€. Il prezzo pieno indicato da Amazon è 437.98€. Il prezzo effettivo nell'ultimo periodo non superava i 410€ circa. Lo sconto odierno è uno dei migliori di sempre, quindi se siete in cerca di questo processore non dovreste farvelo scappare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

