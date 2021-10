Offerte Amazon: Project Cars 3 per Xbox One in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Project Cars 3 per Xbox One. Lo sconto segnalato su Amazon è di 20€.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 34.99€, ma Project Cars 3 può di norma essere trovato tra i 18 e i 20 euro. Lo sconto odierno è comunque il migliore mai apparso sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Project Cars 3 vi abbiamo spiegato che "Buona varietà del parco macchine, tracciati mediamente ben realizzati e un'offerta contenutistica ricca, per quanto non originale, lo rendono un'alternativa da tenere in considerazione per chi ha consumato le gomme a furia di girare sulle piste di Forza Motorsport e Gran Turismo."

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.