Offerte Amazon: Razer Tomahawk Mini-ITX, case da gaming con RGB in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Razer Tomahawk Mini-ITX, case da gaming con RGB. Lo sconto segnalato è di 20.32€, ovvero del 14%. Il prezzo pieno per questo case, secondo Amazon, è 149.99€. Spesso, però, il prodotto è in vendita a prezzi superiori, fino a 199€. Quest'oggi è possibile trovarlo al prezzo minimo proposto sulla piattaforma, quindi è un'ottima occasione per acquistare un case PC. È venduto e spedito da Amazon.

Le dimensioni del Razer Tomahawk Mini-ITX sono 20.6 x 20.6 x 32.1 cm. Il preso è 5.8 chili. Su entrambi i lati dispone di pannelli di vetro temprato. È dotato di Razer Chroma RGB che sincronizza l'illuminazione underglow con il resto della tua postazione. Dispone di un pannello superiore e filtro antipolvere. Il case da gaming Razer Tomahawk offre scorciatoie e coperture per aiutarti a instradare e nascondere i cavi che ridurrebbero altrimenti il flusso dell'aria o creerebbero disordine all'interno del sistema.

Razer Tomahawk Mini-ITX

