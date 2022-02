Gran Turismo 7 avrà una modalità grafica con ray tracing a 30 fps?

Gran Turismo 7 sarà il protagonista dello State of Play di stasera, dunque non manca molto a conoscerlo meglio attraverso notizie ufficiali, ma intanto emerge un'interessante voce di corridoio su internet, che riguarda una potenziale modalità grafica con ray tracing in gameplay a 30 fps, ma potrebbe essere un'incomprensione generale.

La notizia arriva attraverso ResetEra, pescata dal sito greco GameOver attraverso WayBack Machine, perché evidentemente l'articolo era uscito prima del tempo. In questo si fa riferimento alla presentazione riservata alla stampa andata in scena qualche giorno fa e ancora sotto embargo, motivo per il quale l'articolo non è più disponibile online, evidentemente.

In ogni caso, in una parte di questo brano sembra ci sia un riferimento preciso a una modalità grafica con ray tracing durante il gameplay: "Ovviamente, anche l'aspetto tecnico è mi portante, visto che si tratta del primo gioco che vediamo su PS5", si legge nell'articolo. "Stando a quanto riferito da Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7 su PS5 ha due modalità grafiche, una che punta al frame-rate più alto possibile, con l'obiettivo dei 60 fps, e una invece che punta a una visualizzazione migliorata, attivando il ray tracing per migliorare illuminazione, ombre e soprattutto riflessi sulle carrozzerie".

Si tratterebbe di un'informazione diversa da quanto emerso in passato, visto che il ray tracing era stato annunciato come presente solo nei replay e nella modalità Foto dunque non durante il gameplay effettivo. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un errore della traduzione o un'incomprensione, con la possibilità che il ray tracing sia attivato in altre situazioni come i replay. Non resta che attendere lo State of Play di stasera alle ore 23:00 per saperne di più.