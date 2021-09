Offerte Amazon: Realme Narzo 30 5G, smartphone in sconto a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Realme Narzo 30 5G, uno smartphone a un prezzo interessante. È infatti in offerta a -50€ sulla piattaforma del colosso dell'e-commerce.

Offerta Amazon Realme Narzo 30 5G Smartphone Dual SIM 4GB 128GB Dimensity 700 Pantalla FHD+ de 6,5" a 90 Hz 5000mAh Cámara de 48 MP Ve... € 219,0 € 169,0 Vedi

Offerta

Il Realme Narzo 30 5G (modello rilasciato nel 2021) è uno smartphone con 4 GB di RAM, uno spazio d'archiviazione da 128 GB, un processore Dimensity 700 da 2.2 GHz e una batteria da 5000mAh. La fotocamera principale è da 48 MP, mentre quella frontale è da 16 MP. Propone uno schermo da 6.5 pollici ( 2400 × 1080 FHD) con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz e luminosità massima pari a 600 nits, con Velocità di campionamento tattile pari a 180 Hz. Questo smartphone disponibile tramite le offerte Amazon pesa 185 g.

Realme Narzo 30 5G

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.