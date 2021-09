Deathloop: vendite retail inferiori agli altri giochi Arkane al lancio in UK

Deathloop sembra essere partito molto bene sul mercato, ma le vendite retail, ovvero per quanto riguarda il gioco fisico, per quanto riguarda il Regno Unito, risultano essere più basse rispetto agli altri giochi Arkane al lancio, in base a quanto riferito da Christopher Dring.

L'editor di GamesIndustry.biz, che possiamo considerare persona informata dei fatti, ha effettuato una precisazione sui dati di vendita diffusi questa mattina e relativi al mercato software britannico, dove appunto emergeva Deathloop in prima posizione, spiegando che le vendite su supporto fisico sono state le più basse finora per un gioco Arkane.



"Le vendite di Deathloop in versione retail sono le più basse viste finora per un gioco Arkane, ma è di poco dietro a Prey. Sospetto che abbia fatto bene con le vendite digitali, ma Bethesda non condivide i dati di download con le compagnie che si occupano di classifiche, dunque non lo sappiamo".

Questo è il messaggio di Dring a corredo della classifica UK di stamani, dove comunque Deathloop risulta primo, almeno in base ai dati raccogli da GFK che sono comunque parziali. Ci sono infatti da fare delle precisazioni: la prima è sempre quella riguardante il fatto che, nel 2021, i dati di vendita che riguardano esclusivamente il mercato fisico non possono essere che molto parziali rispetto alla situazione complessiva.

L'altro distinguo riguarda il fatto che, in questo caso e al contrario degli altri giochi Arkane, Deathloop è presente in classifica solo in versione PS5, visto che è un'esclusiva console per il momento e che le copie PC non rientrano nei dati raccolti. Il gioco è sicuramente un successo sul fronte della critica, come dimostrano i primi voti entusiasmanti registrati nel mondo e anche la nostra recensione di Deathloop.

Questo è, d'altra parte, un problema comune alle produzioni Arkane, che ricevono spesso il plauso della critica e dei giocatori più appassionati ma fanno fatica ad imporsi su un pubblico ampio, proprio a causa delle loro peculiarità. In ogni caso, ci auguriamo che le vendite in digitale dipingano un quadro più positivo per Deathloop.