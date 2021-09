Nintendo Switch, giochi in offerta su eShop con sconti fino al 75%

Nintendo Switch sarà protagonista di un'interessante offerta su eShop, dal 23 settembre al 3 ottobre, con i Saldi Blockbuster: l'iniziativa consentirà di acquistare tantissimi giochi per la console ibrida con sconti fino al 75%.

In attesa del lancio di Nintendo Switch OLED, fotografata dal vivo a pochi giorni dal debutto, fissato all'8 ottobre, ecco dunque l'occasione giusta per recuperare alcune fra le più importanti produzioni videoludiche Nintendo per poi godersele sul nuovo modello.

"I giocatori possono viaggiare in tutto il mondo con il fidato amico di Mario, Cappy, in Super Mario Odyssey, e intraprendere un'avventura con Link per fuggire da una strana isola in The Legend of Zelda: Link's Awakening", recita il comunicato stampa. "Dalle colorate battaglie di Splatoon 2 alla collezione di classici senza tempo di 51 Worldwide Games, ci sono titoli per tutti i gusti."

"In Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX il giocatore può anche trasformarsi in un Pokémon e creare la sua Squadra di Soccorso scegliendo fra Pokémon come Pikachu, Eevee e Charmander, per salvare il mondo addentrandosi in dungeon misteriosi! Mentre in Overcooked Special Edition bisogna farsi aiutare dagli amici ad affettare, cucinare, impiattare e lavare i piatti. L'obiettivo è servire più pasti possibili prima che scada il tempo!"

"I Saldi Blockbuster su Nintendo eShop iniziano giovedì 23 Settembre alle ore 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59 ora locale. Oltre 300 titoli Blockbuster per Nintendo Switch saranno venduti a prezzo scontato, tra cui Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Sonic Mania and Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX ."