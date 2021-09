Offerte Amazon: SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, in sconto per poco

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, in sconto per poco tempo. Lo sconto segnalato equivale a 9.30€.

Offerta Amazon SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, fino a 130 MB/s € 44,99 € 35,69 Vedi

Offerta

La SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB è attualmente a un buon prezzo, che rimarrà fisso per altri tre giorni. Il prezzo tipico su Amazon di questo prodotto è circa 39€. A luglio vi sono stati vari sconti che hanno portato la chiavetta a un prezzo inferiore rispetto a quello attuale, di pochi euro, ma a partire da agosto non vi è più stata un'offerta significativa. È quindi un buon momento per acquistare il prodotto prima che torni a prezzo pieno.

Passando ai dati tecnici, questa SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 - come detto - dispone di una capacità di memoria pari a 265 GB. La velocità di lettura è 100 MB/s. Le dimensioni sono ‎1.07 x 2.21 x 5.61 cm; per un peso di 13.61 grammi. La presa USB può essere ritratta meccanicamente per proteggerla durante il trasporto. Permette inoltre di proteggere tramite password e codificare i file privati con il software SanDisk SecureAccess.

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0

