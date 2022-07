Offerte Amazon: Smart Monitor Samsung M5 32 pollici Full HD in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in forte sconto il monitor smart M5 32 pollici della Samsung, un Full HD ad un prezzo decisamente conveniente. Il dispositivo è compatibile con tutte le applicazioni pensate per Smart TV, e non solo. Il monitor smart Samsung M5 32 pollici è venduto al prezzo di 208€, con uno sconto del 45%: la colorazione è bianca, e si tratta della versione 2021.

Il Samsung Smart Monitor M5 ha 32 pollici di dimensione, una risoluzione 1920x1080, ha la compatibilità con il sistema Samsung DeX e le casse integrate. Il dispositivo in questione è al suo minimo storico, perciò è una grande occasione.

Samsung Smart Monitor M5 32 pollici

