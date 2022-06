Offerte Amazon: smart TV Philips da 55 pollici, 4K OLED con HDMI 2.1 per il VRR, al 45% di sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV Philips 4K OLED con HDMI 2.1 per il VRR, da 55 pollici. Lo sconto è del 45%, ovvero di 680€. Il prezzo pieno per questa smart TV è 1.499€. Il prezzo effettivo negli ultimi mesi non era in realtà mai superiore a 973€. Ciò che conta è che il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa smart TV propone uno schermo da 55 pollici 4K HDR10+ con ingresso HDMI 2.1 per il VRR. La frequenza di aggiornamento massima è 120 Hz. Misura 5.80 cm x 1.23 metri x 70.56 cm. Supporta la tecnologia Ambilight di Philips su tre lati con anche modalità di gioco.

Smart TV Philips 4K OLED con HDMI 2.1

