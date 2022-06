PlayStation Plus: problemi per l'app per PC, tra giochi inaccessibili e altri completamente assenti

Come segnalato su Reddit e confermato da Eurogamer.net, al momento l'app per PC di PlayStation Plus sta manifestando dei problemi con il catalogo dei giochi disponibili in streaming grazie al tier Premium in Europa. Nello specifico alcuni titoli sembrerebbero impossibili da avviare mentre altri sono assenti del tutto.

Il primo problema sembrerebbe verificarsi quando un determinato titolo per PS4, PS2 o PS1 viene etichettato erroneamente per "PS3". In questo caso non è proprio possibile avviare l'applicazione. Tra i giochi coinvolti troviamo Death Stranding, Oddworld: Abe's Oddysee, Tekken 2, echochrome, Jak and Daxter e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

La cosa strana è che stando ai commenti su Reddit, il problema sembrerebbe verificarsi in maniera differente per ogni utente. Ad esempio, Eurogamer.net ha utilizzato come esempio un'immagine di Death Stranding catalogato per "PS3", mentre accedendo dall'app a noi risulta per PS4. D'altro canto, da noi appaiono anche ben tre versioni differenti di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, due per PS3 e una per PS4.

PlayStation Plus, la schermata dell'app per PC, con ben tre versioni di Marvel's Spider-Man Miles Morales

Risulta tra l'altro piuttosto scomodo verificare la presenza di problemi gioco per gioco, in quanto l'app al momento non ha una funzione di ricerca, con tutti i titoli catalogati per genere o lettera dell'alfabeto e organizzati per righe a scorrimento laterale, che risultano molto poco pratiche.

Come accennato in apertura, inoltre, alcuni giochi non sono affatto presenti nel catalogo dell'app PlayStation Plus per PC, tra cui Red Dead Redemption 2, Resident Evil Director's Cut, Devil May Cry 4 e Infamous 2, che invece su console sono disponibili. Ovviamente la speranza è che Sony risolva il prima possibile i problemi segnalati dagli abbonati.

Rimanendo in tema, un leak potrebbe aver svelato la lista dei giochi gratis di luglio 2022 di PlayStation Plus.