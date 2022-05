Offerte Amazon: Smartphone OPPO A76 in forte sconto per pochi giorni

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone OPPO A76. Lo sconto segnalato è di 74.50€, ovvero del 30%. Il prezzo consigliato indicato da Amazon per questo smartphone è 249.49€. Da inizio aprile, in modo regolare, l'OPPO A76 viene messo in sconto. Ora, ha raggiunto il proprio minimo storico per la piattaforma. L'offerta durerà fino al 29 maggio 2022. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'OPPO A76 monta una doppia fotocamera IA 13MP e una fotocamera frontale 8MP. Il display è da 6.56" 90HZ LCD HD+ con protezione visiva. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica SuperVOOC33W. La confezione include Smartphone, Trasformatore + Cavo ricarica USB , clip per estrarre la SIM e Cover in silicone.

