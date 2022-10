Offerte Amazon: The Last of Us Parte I per PS5 ora al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di The Last of Us Parte I per PS5. Lo sconto segnalato è di 27.73€, ovvero del 4%. Potete trovare il gioco a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per The Last of Us Parte I è 80.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte I è il remake per PS5 del gioco di Naughty Dog uscito originariamente su PS3 e poi approdato su PS4 tramite una remaster. Propone una grafica completamente ricreata, un miglioramento dei volti e dell'espressività dei personaggi. Il gameplay e i contenuti sono rimasti identici. Non include la modalità multigiocatore che era presente nel gioco PS3. Sfrutta inoltre le funzioni esclusive del DualSense per ampliare l'esperienza di gioco.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Joel di The Last of Us Parte I

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.