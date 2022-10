Offerte Amazon: Elden Ring per PS4, PS5 e Xbox in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Elden Ring per PlayStation 4, PS5 e Xbox (Series X|S e One sullo stesso disco). Lo sconto è di 22.47€, ovvero del 32%. Il prezzo pieno di ogni versione di Elden Ring è 69.99€. La versione PS4 permette di fare l'upgrade alla versione PS5 in modo gratuito. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Elden Ring è il più recente gioco soul-like di FromSoftware. A differenza dei precedenti titoli del genere, questa opera propone un mondo aperto esplorabile in libertà. Elden Ring ha già venduto più di 16 milioni di copie ed è uno dei giochi più apprezzati del 2022, un successo così grande da essere per qualcuno anche inaspettato.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Sullo sfondo, l'Albero Madre di Elden Ring

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.