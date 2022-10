No Man's Sky, video confronto fra le versioni Nintendo Switch e PS4

No Man's Sky per Nintendo Switch è protagonista di un video confronto realizzato da IGN, che ha paragonato la nuova edizione del titolo di Hello Games con l'originale per PS4. Il risultato? Sorprendente.

Come abbiamo sottolineato nella recensione di No Man's Sky per Nintendo Switch, il gioco si comporta davvero bene sulla console ibrida giapponese, e pur dovendo rinunciare a qualche dettaglio riesce a mantenere un frame rate molto consistente.

Il video confronto di Alan Wake Remastered ha evidenziato che conversioni così buone per Nintendo Switch non sono affatto la regola e ogni tanto gli sviluppatori incappano in qualche difficoltà inattesa, ma non è questo il caso.

Come detto, qualche rinuncia è stata fatta (la risoluzione scende a 630p, alcune geometrie risultano semplificate, c'è lo stesso pop-up visto su PS4 e così via), ma l'esperienza nella sua totalità risulta davvero piacevole, specie in portabilità.