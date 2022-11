Offerte Amazon: TV LG OLED C2 da 55 pollici in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte del Black Friday 2022 proseguono inesorabili oggi, quando siamo ormai alla vigilia del vero e proprio Venerdì nero in questione, e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare tantissimi prodotti in promozione a prezzi interessanti. In questo momento, ad esempio, potete trovare uno sconto per la TV LG OLED C2 da 55 pollici OLED55C26LD, ideale per PS5 e Xbox Series X|S con i suoi 4K a 120 fps. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo su Amazon, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è attualmente €1.387. Il prodotto si trova al prezzo minimo storico sullo store in questione ed è venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

La TV LG OLED C2 da 55 pollici OLED55C26LD appartiene alla nuova linea di modelli LG del 2022 e rappresenta la nuova evoluzione dei display OLED della compagnia coreana.

LG OLED55C26LD

All'interno troviamo il processore α9 GEN 5 con intelligenza artificiale in grado di migliorare la mappatura dei toni e gestire al meglio il pannello con pixel auto-illuminanti tipico di questa tecnologia.

La tecnologia Brightness Booster incrementa la luminosità delle imagini e la TV supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. La presenza di 4 porte HDMI 2.1 a 4K e 120 Hz e il VRR la rendono una scelta ideale insieme alle console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X|S.