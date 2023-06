Offerte Amazon: Wild Hearts per PS5 e Xbox Series X cala ancora, ora a un nuovo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 e Xbox Series X di Wild Hearts. Lo sconto segnalato è di 50€ rispetto al prezzo consigliato, ovvero del 63%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. Il prezzo è calato in modo regolare nel corso dei mesi e ora si trova a un nuovo minimo storico per Amazon. È venduto e spedito da Amazon.

Wild Hearts è un gioco di Koei Tecmo ed EA Originals. Si tratta di un videogioco in stile Monster Hunter nel quale si deve dare la caccia a grosse creature: in questo caso il giocatore non ha a disposizione unicamente le proprie armi ma anche dei grossi macchinari che permettono di attaccare e muoversi in modo molto rapido. Come dettato dal genere, dando la caccia ai mostri si ottengono materiali che permettono di creare nuove armi e armature e poter quindi affrontare mostri più potenti.