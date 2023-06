Hideo Kojima si è fatto fotografare con Jim Ryan di Sony e una felpa PlayStation

Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter due foto in cui è stato immortalato insieme a Jim Ryan, il capo di SIE. Entrambi indossano una felpa PlayStation per l'occasione e posano di fronte alla statua 1:1 della mascotte di Kojima Productions, Ludens.

Che Kojima stia lavorando a un gioco esclusivo per PS5 e PC è cosa nota, visto che Death Stranding 2 è stato annunciato ormai da tempo e che i lavori fremono. Cosa potrebbe significare quindi la visita di Ryan? Difficile dirlo senza altri dettagli in merito.

Uno dei motivi potrebbe essere discutere del progetto dal punto di vista finanziario, ma potrebbe esserci anche dell'altro, come la volontà di non lasciare completamente a Microsoft l'immagine di Hideo Kojima, visto che recentemente se ne è parlato molto in relazione ai progetti cloud con la casa di Redmond, tanto da spingere Spencer ha parlare anche di un evento dedicato.

C'è anche la possibilità che i due abbiano discusso del post Death Stranding 2, che potrebbe nascondere un nuovo progetto in fase ancora embrionale. Oppure Ryan potrebbe essere passato da Kojima solo per regalargli la felpa... chi può dirlo.