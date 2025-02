Le offerte per le Gift Card del PS Store di Instant Gaming permettono di ottenere credito aggiuntivo

Le offerte di Instant Gaming continuano come sempre e potete trovare le sempre utili Gift Card del PS Store a prezzo scontato. Ad esempio, con queste potete ottenere 60€ di credito pagando però 54,99€. In pratica è come ottenere 5.01€ di credito da usare su PlayStation gratuitamente, sempre ammesso ovviamente che abbiate bisogno di ricaricare il vostro portafogli. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo indicato nella notizia e che vedrete su Instant Gaming è già quello definitivo: non si applica l'IVA sulle ricariche del portafogli. Inoltre, precisiamo che il codice è valido sono per gli account italiani del PS Store: se per caso avete un account estero, non funzionerà.