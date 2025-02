La polemica per Phil Spencer diventato il capo di Microsoft Gaming arriva in ritardo di anni

Nelle ultime ore si è alzato un gran polverone per un cambiamento apportato da Phil Spencer alla sua biografia su X . Il capo della divisione Gaming di Microsoft ha rimosso la vecchia dicitura di capo di Xbox , aggiornandola con il suo titolo effettivo, che comprende tutte le attività legate al mondo dei videogiochi della casa di Redmond. Non si capisce bene per quale motivo molti videogiocatori, in particolare gli utenti della comunità IconEra, hanno scatenato una polemica multisocial contro Spencer, colpevole del suo "nuovo" ruolo, privo del marchio Xbox.

Polemica tardiva?

A prescindere dalla polemica in sé, il problema dell'intera faccenda è che Spencer non ha cambiato titolo nelle scorse ore, ma ormai più di due anni fa, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dei vertici della divisione gaming di Microsoft. Più precisamente l'annuncio della sua nuova carica è stato dato il 18 Gennaio 2022, con Sarah Bond che è diventata la presidente di Xbox il 26 ottobre 2023.

Del resto noi stessi usiamo normalmente il nuovo titolo di Spencer da ora, come potete leggere nella notizia in cui riportiamo le sue parole sulla possibilità che Xbox diventi una nuova Sega o in quella in cui parliamo del suo compiacimento sulla quantità di giochi prodotti da Xbox e in lancio nei prossimi mesi e anni.

Va anche detto che il cambio di titolo non significa che ha abbandonato Xbox, ma solo che il suo ruolo si è ampliato e ha abbracciato l'intero corpus delle attività videoludiche della compagnia. Pensate ad esempio ai titoli mobile di King o ai vari live service di Activision Blizzard pre-Xbox.