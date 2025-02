Apple potrebbe lanciare un iMac più grande nel 2025?

Dopo il lancio dell'iMac M3 nel novembre 2023, Apple ha dichiarato di non avere piani per un nuovo iMac da 27 pollici. Durante i keynote, l'azienda ha sottolineato come il modello da 24 pollici rappresenti un compromesso ideale tra le versioni precedenti da 21,5 e 27 pollici, rafforzando l'idea che un ritorno alla dimensione da 27 pollici sia improbabile.

Tuttavia, è interessante notare che Apple non ha mai escluso la possibilità di un iMac più grande in generale. L'azienda ha semplicemente chiarito che non sta lavorando a un modello da 27 pollici, lasciando aperta la porta a un dispositivo con schermo più ampio.