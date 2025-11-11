Offerte iPhone 16 su AliExpress: fino a 85€ di sconto sui nuovi modelli Apple

AliExpress propone una nuova selezione di offerte dedicate alla gamma Apple iPhone 16 , con sconti fino a 85 € grazie ai coupon SDMULTI85 o IT85 . Le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre , utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Gli iPhone 16 in sconto

La nuova generazione di iPhone 16 introduce il chip A18 con architettura a 3 nanometri, prestazioni potenziate per il gaming e un'efficienza energetica migliorata. Il modello Pro Max si distingue per la fotocamera con controllo manuale integrato, la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K a 120 fps e un'autonomia superiore a quella dei precedenti modelli. Tutti i dispositivi sono pienamente compatibili con AirPods e offrono supporto completo al 5G e all'ecosistema Apple, con iOS aggiornato e nuove funzionalità di intelligenza artificiale integrate.

Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere un sconto aggiuntivo con PayPal di 9 € per ordini superiori a 80 € o 18 € per acquisti oltre 150 €, cumulabile con i coupon già attivi. Una promozione valida per poche ore, perfetta per chi vuole passare alla nuova generazione di iPhone risparmiando fino a oltre 100 euro complessivi.