0

Offerte LG Smart TV su AliExpress: fino a 75€ di sconto sui modelli 4K, QNED e NanoCell

Dalla gamma UHD alla serie QNED 2025, AliExpress propone una nuova selezione di Smart TV LG in sconto fino al 19 novembre con coupon dedicati.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/11/2025
LG QNED

Su AliExpress arrivano le nuove promozioni dedicate ai televisori LG Smart TV, con coupon da 20 € fino a 75 € validi su una vasta gamma di modelli 4K, NanoCell e QNED di ultima generazione. Le offerte sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Le TV LG in sconto

Dai modelli UHD ideali per l'intrattenimento quotidiano alle versioni QNED e NanoCell con elaborazione AI e tecnologia HDR, la gamma LG offre opzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo. Le TV della linea 2024 e 2025 si distinguono per i processori α5 Gen7 e α7 Gen8, la compatibilità con HDR10 Pro e Filmmaker Mode, e un sistema operativo webOS sempre più fluido e ricco di app. Ogni modello include inoltre funzioni smart come Game Optimizer, Alexa integrata, Wi-Fi e Bluetooth, garantendo prestazioni elevate sia per l'intrattenimento che per il gaming.

Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere un sconto aggiuntivo con PayPal di 9 € per spese oltre gli 80 € o di 18 € per acquisti superiori a 150 €. Un'occasione perfetta per combinare il risparmio dei coupon con un vantaggio extra valido per poche ore, ideale per chi vuole portarsi a casa un nuovo Smart TV LG di ultima generazione a un prezzo ancora più competitivo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Offerte LG Smart TV su AliExpress: fino a 75€ di sconto sui modelli 4K, QNED e NanoCell