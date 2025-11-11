Offerte LG Smart TV su AliExpress: fino a 75€ di sconto sui modelli 4K, QNED e NanoCell

Su AliExpress arrivano le nuove promozioni dedicate ai televisori LG Smart TV, con coupon da 20 € fino a 75 € validi su una vasta gamma di modelli 4K, NanoCell e QNED di ultima generazione. Le offerte sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.
Le TV LG in sconto
- LG UHD 65" UR78 Series 2023 - 339,10 € (anziché 399,10 €) con coupon SDMULTI60 o IT60
- LG UHD 65" UA73 Series 2024 - 387,17 € (anziché 447,17 €) con coupon SDMULTI60 o IT60
- LG QNED 65" QNED70 Series 2025 - 472,08 € (anziché 547,08 €) con coupon SDMULTI75 o IT75
- LG UHD 50" UR78 Series 2023 - 221,12 € (anziché 261,12 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- LG UHD 50" UT73 Series 2024 - 212,33 € (anziché 252,33 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- LG UHD 43" UT81 Series 2024 - 220,47 € (anziché 260,47 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- LG NanoCell 43" NANO82 Series 2024 - 142,74 € (anziché 162,74 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- LG Smart TV 32" LQ63 Series 2022 - 221,92 € (anziché 241,92 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
Dai modelli UHD ideali per l'intrattenimento quotidiano alle versioni QNED e NanoCell con elaborazione AI e tecnologia HDR, la gamma LG offre opzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo. Le TV della linea 2024 e 2025 si distinguono per i processori α5 Gen7 e α7 Gen8, la compatibilità con HDR10 Pro e Filmmaker Mode, e un sistema operativo webOS sempre più fluido e ricco di app. Ogni modello include inoltre funzioni smart come Game Optimizer, Alexa integrata, Wi-Fi e Bluetooth, garantendo prestazioni elevate sia per l'intrattenimento che per il gaming.
Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere un sconto aggiuntivo con PayPal di 9 € per spese oltre gli 80 € o di 18 € per acquisti superiori a 150 €. Un'occasione perfetta per combinare il risparmio dei coupon con un vantaggio extra valido per poche ore, ideale per chi vuole portarsi a casa un nuovo Smart TV LG di ultima generazione a un prezzo ancora più competitivo.