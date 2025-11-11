ASUS ROG Ally X: la console portatile da gaming con Ryzen Z1 Extreme in offerta su AliExpress

La ASUS ROG Ally X è disponibile su AliExpress a 740,25 €, con un prezzo di partenza di 825,25 € che scende grazie al coupon SDMULTI85 o, in alternativa, IT85, per uno sconto immediato di 85 €. L'offerta con coupon è valida dall'11 al 19 novembre, una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Solo per oggi, 11 novembre, è inoltre attivo uno sconto PayPal aggiuntivo di 18 € su acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo effettivo a 722,25 €. Acquista qui ASUS ROG Ally X in offerta.
La nuova portatile da gaming di ASUS spinge al massimo la potenza hardware con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, abbinato a 24 GB di RAM LPDDR5 e un veloce SSD da 1 TB. Il tutto è racchiuso in un design compatto con display Full HD da 7 pollici a 120 Hz, perfetto per giocare con fluidità anche ai titoli più esigenti.
Un’esperienza PC completa nel palmo della mano
La ROG Ally X è pensata per offrire un'autentica esperienza da PC gaming in formato portatile, grazie a Windows 11 preinstallato e alla compatibilità con i principali store e launcher, da Steam a Xbox Game Pass. La batteria da 80 Wh garantisce sessioni prolungate, mentre il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le prestazioni costanti nel tempo.
Con il doppio sconto disponibile oggi, il coupon attivo fino al 19 novembre e l'extra PayPal valido solo per l'11 novembre, la ROG Ally X diventa una delle scelte più interessanti per chi vuole giocare ovunque senza compromessi, con la potenza di un vero PC da gaming.