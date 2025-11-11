ASUS ROG Ally X: la console portatile da gaming con Ryzen Z1 Extreme in offerta su AliExpress

La ASUS ROG Ally X è disponibile su AliExpress a 740,25 €, con un prezzo di partenza di 825,25 € che scende grazie al coupon SDMULTI85 o, in alternativa, IT85, per uno sconto immediato di 85 €. L'offerta con coupon è valida dall'11 al 19 novembre, una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Solo per oggi, 11 novembre, è inoltre attivo uno sconto PayPal aggiuntivo di 18 € su acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo effettivo a 722,25 €. Acquista qui ASUS ROG Ally X in offerta.

La nuova portatile da gaming di ASUS spinge al massimo la potenza hardware con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, abbinato a 24 GB di RAM LPDDR5 e un veloce SSD da 1 TB. Il tutto è racchiuso in un design compatto con display Full HD da 7 pollici a 120 Hz, perfetto per giocare con fluidità anche ai titoli più esigenti.