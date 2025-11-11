26

ASUS ROG Ally X: la console portatile da gaming con Ryzen Z1 Extreme in offerta su AliExpress

Display Full HD a 120 Hz, 24 GB di RAM e 1 TB di SSD: la ROG Ally X è in promozione con coupon fino al 19 novembre, e oggi si aggiunge anche lo sconto PayPal.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/11/2025
ROG Ally X

La ASUS ROG Ally X è disponibile su AliExpress a 740,25 €, con un prezzo di partenza di 825,25 € che scende grazie al coupon SDMULTI85 o, in alternativa, IT85, per uno sconto immediato di 85 €. L'offerta con coupon è valida dall'11 al 19 novembre, una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Solo per oggi, 11 novembre, è inoltre attivo uno sconto PayPal aggiuntivo di 18 € su acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo effettivo a 722,25 €. Acquista qui ASUS ROG Ally X in offerta.

La nuova portatile da gaming di ASUS spinge al massimo la potenza hardware con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, abbinato a 24 GB di RAM LPDDR5 e un veloce SSD da 1 TB. Il tutto è racchiuso in un design compatto con display Full HD da 7 pollici a 120 Hz, perfetto per giocare con fluidità anche ai titoli più esigenti.

Un’esperienza PC completa nel palmo della mano

La ROG Ally X è pensata per offrire un'autentica esperienza da PC gaming in formato portatile, grazie a Windows 11 preinstallato e alla compatibilità con i principali store e launcher, da Steam a Xbox Game Pass. La batteria da 80 Wh garantisce sessioni prolungate, mentre il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le prestazioni costanti nel tempo.

ROG Xbox Ally X: la recensione del PC handheld che porta l'ecosistema Xbox nell'hardware ASUS ROG Xbox Ally X: la recensione del PC handheld che porta l'ecosistema Xbox nell'hardware ASUS

Con il doppio sconto disponibile oggi, il coupon attivo fino al 19 novembre e l'extra PayPal valido solo per l'11 novembre, la ROG Ally X diventa una delle scelte più interessanti per chi vuole giocare ovunque senza compromessi, con la potenza di un vero PC da gaming.

#Sconti
