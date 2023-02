Oggi è il Pokémon Day 2023: anche Poste Italiane festeggia con un raccoglitore e una mostra

Oggi, lunedì 27 febbraio, è il Pokémon Day 2023, ovvero la giornata dedicata alla celebrazione dei Pokémon, che verranno festeggiati in queste ore e giorni attraverso varie iniziative, tra le quali si segnala anche quelle particolari da parte di Poste Italiane, come un raccoglitore speciale dedicato e anche una mostra al riguardo.

Per il Pokémon Day sappiamo già che c'è un Pokémon Presents fissato per oggi alle ore 15:00, dal quale arriveranno ulteriori notizie e informazioni sulle novità in arrivo sulla serie a diversi livelli, per cui ricordatevi di seguirlo insieme a noi.

Tutte le novità più concrete sul fronte dei videogiochi verranno dunque svelate probabilmente in occasione del Presents dedicato, mentre per il resto sono emerse alcune interessanti iniziative parallele. Tra queste, in Italia spicca in particolare modo quella di Poste Italiane, considerando che rappresenta una sorta di riconoscimento ufficiale dell'importanza dei Pokémon anche nel nostro paese.

In occasione del Pokémon Day 2023, Poste Italiane renderà disponibili degli speciali raccoglitori per francobolli dedicati a Pikachu, che verranno presentati anche attraverso un'esposizione speciale chiamata "Anime in Mostra", disponibile in varie date presso gli Spazi Filatelia dei negozi Poste Italiane. Notevole il raccoglitore ufficiale di Poste Italiane dedicato a Pokémon, realizzato in edizione limitata con litografia speciale, busta, adesivo e cartolina di Pikachu illustrata, come potete vedere nel tweet riportato qui sotto.



Per quanto riguarda la mostra "Anime in Mostra", questa partirà il 27 febbraio a Roma con sede in Piazza San Silvestro e a Milano in via Cordusio, aperte fino al 30 marzo. In seguito, raggiungerà anche Genova (in via Dante, 4) e Firenze (in via Pellicceria, 3). All'interno di questa, saranno mostrati al pubblico 16 riproduzioni dei bozzetti "Pokémon Sepia Graffiti", dedicati alle creature d ella serie, realizzati in stile retrò con tonalità seppia e marrone.