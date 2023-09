One Piece: il cosplay di Nami di saiwestwood è semplicemente eccezionale

La serie Netflix di One Piece è finalmente arrivata, regalando ulteriore attenzione mediatica alla longeva opera di Eiichiro Oda e attirando così anche un nuovo pubblico che prima d'ora non conosceva le gesta di Luffy e la sua ciurma. Come effetto a catena stiamo vedendo in queste settimane anche un numero massiccio di cosplayer vestire i panni dei protagonisti della storia. Tra i tanti, vi proponiamo uno dei meglio riusciti a nostro avviso, ovvero il cosplay di Nami realizzato da saiwestwood.

Nami ha delle innate doti da cartografa, il che la rendono una navigatrice perfetta, al pari delle sue abilità come ladra. All'inizio della storia infatti incontra Luffy e Zoro mentre è intenta a rubare i tesori del pirata-clown Bagy (nella serie Netflix, il primo incontro avviene leggermente prima). Dopo una serie di vicende infine la ragazza deciderà di entrare a far parte della ciurma di Cappello di Paglia e da allora è una presenza fissa del cast di One Piece.

Il cosplay realizzato da saiwestwood è ispirato alla versione di Nami dopo il salto temporale di due anni che avviene a circa la metà della storia di One Piece, caratterizzata da un nuovo taglio di capelli, più lunghi e folti, e l'iconica accoppiata bikini e pantaloni in jeans.