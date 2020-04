OnePlus 8, evento di presentazione live oggi 14 aprile 2020: seguitelo con noi

Nella giornata di oggi, martedì 14 aprile 2020, OnePlus mostrerà a tutto il mondo il suo nuovo smartphone Android top di gamma, noto attualmente come OnePlus 8. Il tutto con un evento live che potrete seguire in compagnia della nostra redazione.

Cominciamo con gli orari: l'evento dedicato alla presentazione ufficiale di OnePlus 8 avrà inizio alle ore 17:00 di oggi 14 aprile 2020. Questo è l'orario italiano ufficiale, dunque vi consigliamo di collegarvi e seguirlo con noi già qualche minuto prima, giusto per essere sicuri di non arrivare in ritardo: Multiplayer.it vi terrà compagnia per tutto l'evento, traducendo e commentando in tempo reale la presentazione.

Nel corso dell'evento live la società dovrebbe mostrare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, tuttavia alcune indiscrezioni vorrebbero l'arrivo anche di una variante Lite. Sembra inoltre che acquistando uno dei nuovi smartphone top di gamma si riceveranno in omaggio tre mesi di abbonamento al servizio cloud di Google One. Per il resto, mancano conferme definitive, che chiaramente arriveranno nella giornata di oggi: si vocifera di un modulo per la connettività 5G e un display da 120Hz.

Inganniamo intanto l'attesa con specifiche e prezzi di OnePlus 8, probabilmente non definitivi ma svelati tempo fa da questo leak.