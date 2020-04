Unieuro, sconto di 50 euro su di un acquisto da 300: ecco come ottenerlo

Unieuro consente di ricevere uno sconto pari a 50 euro su di un acquisto da almeno 300 euro. Ottenere il coupon è molto semplice: ecco cosa bisogna fare.

Visitate il sito di Unieuro, quindi effettuate l'accesso. A questo punto, se siete fortunati (sembra che la cosa non funzioni con tutti gli account), dovrebbe comparire un messaggio che vi invita ad aggiornare i vostri dati personali.

Completata tale operazione, vi arriverà via mail l'agognato codice sconto, che tuttavia ha un'importante limitazione.

Non potrete infatti utilizzarlo per acquistare, ad esempio, un bundle di Xbox One X con Star Wars Jedi: Fallen Order a soli 254,99 euro anziché 304,99, visto che non vale per i prodotti già in promozione.

Potrete tuttavia usufruirne per portarvi a casa una console a prezzo standard (sempre che ce ne siano ancora disponibili: pare stia andando tutto a ruba rapidamente) oppure risparmiare un bel po' sull'acquisto di un nuovo tablet, di uno smartphone o di un televisore.