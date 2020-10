OnePlus 8Tè il nuovo flagship con schermo a 120hz e Warp Charge 65

OnePlus ha annunciato il suo nuovo modello flagship chiamato OnePlus 8T. Si tratta di un telefono all'avanguardia con schermo Fluid AMOLED a 120hz, il sistema di ricarica rapida Warp Charge 65 e il sistema operativo OxygenOS 11. OnePlus 8T sarà disponibile a partire dal 14 ottobre a 599 euro.

"Con OnePlus 8T, stiamo portando funzionalità avanzate ad un numero ancora maggiore di utenti all'interno del nostro portfolio di smartphone premium", ha affermato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. "Dotato di un display AMOLED a 120 Hz leader nella categoria, della nostra tecnologia di ricarica rapida da 65W e di un software pulito e ancora più veloce grazie a OxygenOS 11, OnePlus 8T rappresenta una combinazione unica tra hardware potente e software fluido."

Per quanto riguarda le caratteristiche, possiamo dire che Warp Charge 65 offre la carica di un'intera giornata in soli 15 minuti. Dotato di una tecnologia a doppia batteria per ricaricare rapidamente i 4500 mAh totali, OnePlus 8T impiega solo 39 minuti per completare una carica in condizioni di utilizzo normale.

OnePlus 8T è dotato di 12 sensori di temperatura che insieme a un chip di sicurezza aggiuntivo nell'adattatore e nel cavo mantiene la temperatura ottimale anche quando ricarica al picco di 65W di potenza.

Il display Fluid AMOLED a 120 Hz di OnePlus 8T è il primo display piatto a 120 Hz ad ottenere una valutazione A + da DisplayMate. Con una Just Noticeable Color Difference di circa 0,3, il display di OnePlus 8T garantisce la massima precisione del colore possibile. Il display flessibile FHD+ 2.5D offre una luminosità massima fino a 1.100 nit, garantendo immagini più nitide anche sotto alla luce diretta del sole. Inoltre, OnePlus 8T ha 8.192 livelli di luminosità, rendendo le transizioni tra le varie impostazioni di luce ancora più naturali e confortevoli.

OnePlus 8T monta il chip Qualcomm Snapdragon 865 5G con un sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G, che consente una connettività 5G multi-gigabit. La potenza di computing è ulteriormente completata dal supporto dual-mode NSA + SA 5G e Wi-Fi 6 per una velocità di elaborazione ancora più rapida ed affidabile.

Con un massimo di 256 GB di memoria flash UFS 3.1, OnePlus 8T offre prestazioni più veloci e più stabili. L'eccezionale hardware permette l'acquisizione e la riproduzione di video in 4K, con un consumo ridotto della batteria, consentendo agli utenti di sfruttare le velocità di rete 5G per riprodurre in streaming video HD o utilizzare giochi che richiedono prestazioni elevate anche durante gli spostamenti.

OnePlus 8T è dotato di un comparto fotografico robusto e versatile. Il sistema a quattro fotocamere include una fotocamera principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, un obiettivo ultra-grandangolare da 16 MP e obiettivi macro e monochrome dedicati.

L'obiettivo ultra-grandangolare da 123 gradi di OnePlus 8T offre una nuova prospettiva di inquadratura, in modo che gli utenti possano catturare tranquillamente vasti paesaggi, ampie architetture e altri soggetti grandangolari. L'obiettivo offre immagini nitide anche al buio o in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla modalità Nightscape migliorata.

Il comparto fotografico di OnePlus 8T cattura in maniera estremamente stabile anche i momenti pieni d'azione grazie al software avanzato di stabilizzazione video. La nuova modalità Ritratto per i video è in grado di produrre clip vivide con un effetto bokeh naturale basato su un'AI migliorata, rilevando e analizzando accuratamente i soggetti umani e sfocando lo sfondo.

OnePlus 8T è disponibile in due nuove colorazioni: Aquamarine Green e Lunar Silver.

OnePlus 8T non solo è il primo dispositivo OnePlus a essere dotato dell'ultima versione del sistema operativo OnePlus, OxygenOS 11 ma è anche tra i primi smartphone non prodotti da Google a essere lanciato con Android 11 a livello globale

OnePlus 8T sarà disponibile per il preorder su OnePlus.com a partire dalle 17.00 di mercoledì 14 ottobre. A partire dal 20 ottobre, OnePlus 8T sarà disponibile anche su Amazon.

OnePlus 8T sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver, al prezzo di 599,00€.

OnePlus 8T sarà disponibile anche nella versione 12GB+256GB in Aquamarine Green al prezzo di 699,00€.