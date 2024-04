Ora potete acquistare un cane robot con attaccato un lanciafiamme per meno di 10.000 dollari

Se avete sempre desiderato acquistare un cane robot con attaccato un lanciafiamme , sarete felici di sapere che ora è possibile acquistarne uno per meno di 10.000 dollari, almeno se vivete in uno dei 48 stati USA dove è legale deternerlo.

Cosa farsene?

Thermonator mostrato mentre aiuta nella conservazione ecologica

Thermonator include anche un sensore LIDAR per la rilevazione degli ostacoli, inoltre dispone di un mirino laser e offre la visuale in prima persona grazie alla telecamera integrata. Il cane robot di suo sembra essere un Unitree Go2, che costa 1.600 dollari. Evidentemente la parte più costosa è il lanciafiamme.

Cosa farsene di un cane robot equipaggiato con un lanciafiamme al napalm? Il venditore elenca alcune possibilità: controllo degli incendi, gestione agricola, conservazione ecologica, rimozione di neve e ghiaccio e divertimento.

Gli Stati Uniti hanno una lunga e controversa storia di vendita e uso delle armi da fuoco nella società civile. Un oggetto del genere potrebbe rappresentare un nuovo capitolo della stessa. Interessante il fatto che il possesso e l'uso dei lanciafiamme non è regolato in 48 stati, con le agenzie federali che non li considerano armi da fuoco. Gli unici stati a regolare i lanciafiamme sono il Maryland, dove c'è bisogno di una licenza per possederne uno, e la California, dove la gittata non può superare i 10 piedi (poco più di tre metri).