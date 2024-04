Nintendo contro Garry's Mod: l'autore conferma che le rimozioni sono richieste dalla compagnia

Sembrava abbastanza naturale associare la richiesta alla casa di Kyoto, da sempre molto attenta alla preservazione delle sue proprietà intellettuali, ma successivamente qualcuno aveva messo in dubbio la questione riferendo che si trattasse in verità di una sorta di scherzo da parte di qualche troll .

L'autore sembra confermare l'origine delle richieste

Garry Newman, l'autore di Garry's Mod, aveva riferito di essere al corrente di tali voci e di essersi messo dunque a indagare sull'origine delle richieste di rimozione, ma successivamente ha riferito di aver ricevuto conferma del fatto che tali richieste arrivano proprio da Nintendo.



"Mi hanno assicurato che le richieste di rimozione sono state verificate da Nintendo come ufficiali, dunque questa faccenda continuerà come pianificato", si legge in un messaggio dello sviluppatore giunto in seguito alla vicenda.

Questo significa che, effettivamente, gli autori dovranno provvedere a rimuovere una grande quantità di contenuti a tema Nintendo che sono stati pubblicati per Garry's Mod nel corso di ben 20 anni, perché tale è il periodo in cui il gioco è stato attivo e ha ricevuto contenuti di tale tipologia.