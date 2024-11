Ora si parla anche di PlayStation portatile, ma inseguire Nintendo Switch è la soluzione migliore per le next gen?

Nelle ore scorse è emersa la notizia sul possibile impegno di Sony nella costruzione di una PlayStation portatile, che dunque si inserirebbe sulla scia delle voci di corridoio precedenti sull'Xbox portatile, di cui si parla ormai da diverso tempo. Tutto questo fa facilmente pensare a un confronto diretto con Nintendo Switch, come se entrambe le compagnie volessero in qualche modo tentare l'assalto all'ampio pubblico che la console Nintendo ha saputo conquistare in questi anni, ma l'impresa sembra piuttosto ardua, per diversi motivi. Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, ma il fatto che sia Bloomberg a parlare di questa presunta PlayStation portatile ci costringe a prenderle in considerazione, mentre per quanto riguarda Xbox, in certi casi, sono stati gli stessi responsabili della compagnia ad accennare (seppure in maniera molto vaga) alla questione.

La situazione per le due console di partenza è decisamente diversa, ma i problemi da affrontare sarebbero simili: PlayStation può avere intenzione di espandersi ulteriormente, cercando di rosicchiare qualcosa a Nintendo, considerando la sua posizione ormai dominante nell'ambito delle console domestiche standard, mentre per Microsoft la strada dei portatili potrebbe essere necessaria per trovare ossigeno vitale, visto l'andamento alquanto disastroso delle vendite di Xbox Series X|S. In ogni caso, il mercato è stagnante e la crescita è molto ridotta: gli spazi sono ormai occupati e la crescita esplosiva iniziale di PS5 è andata a discapito di Xbox, ma non sembra spaziare su nuovi territori e proprio questo problema potrebbe spingere Sony a tentare la strada dei portatili, ma l'operazione non è affatto semplice.