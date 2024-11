I film di Sonic hanno prodotto incassi miliardari, ma nei crediti non ha trovato spazio il creatore del personaggio

Naturalmente non si parla di Yuki Naka o di Hirokazu Yasuhara, che non si occuparono direttamente di creare Sonic, ma di Naoto Ohshima , l'artista che disegnò l'iconico porcospino blu e che può esserne considerato a tutti gli effetti l'autore.

Come saprete, presto al cinema potremo vedere il terzo film di Sonic . I primi due hanno incassato cifre enormi (700 milioni di dollari al box office), dando un grande risalto alla storica mascotte di Sega a livello globale, ma nei crediti non si è mai trovato spazio per l'autore originale del personaggio , per lo scorno degli appassionati.

Attribuire

Naturalmente Sonic è un personaggio di Sega, che può farne ciò che vuole in termini legali, ma ciò non toglie che a crearlo sia stato lui. In fondo è quel personaggio che i fan hanno reclamato a gran voce quando il primo film mostrò il nuovo design scelto per il personaggio, considerato orrendo, tanto che fu cambiato in corsa, costringendo al rinvio dell'uscita del film.

Purtroppo, questo è il risultato di come le compagnie giapponesi trattavano i loro autori fino a qualche anno fa. A raccontarlo fu lo stesso Ohshima in un'intervista con lo storico dei videogiochi John Szczepaniak, concessa ormai dieci anni fa.

Nell'occasione, Ohshima raccontò di essere stato accreditato come Rocky Nao in alcuni giochi: "Al tempo Sega ci proibiva di usare i nostri veri nomi nei crediti." Il motivo? "Per prevenire l'headhunting (offerte di altre aziende per sottrarre i dipendenti migliori Ndr) e per via dei diritti d'autore. I nomi potevano essere prove di ciò che ciascuno aveva fatto per il gioco."

Insomma, le compagnie volevano evitare che i dipendenti andassero altrove, attirati da offerte migliori, o che accampassero diritti sui giochi e personaggi, prendendo parte dei ricavi.

Ohshima di suo non ha fatto polemica sull'argomento, ma nel 2022 ha pubblicato un post dolce amaro, affermando di aver visto il secondo film e di averlo apprezzato, accompagnando il messaggio con un disegno di Sonic dallo sguardo rivelatore.

L'ultimo gioco di Sonic a essere stato pubblicato è Sonic X Shadow Generations, che sta registrando un grande successo.